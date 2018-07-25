Источник рассказал, когда начнется модернизация Байконура

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую ракету "Союз-5" начнется не позднее 2020 года. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.

По его словам, "Союз-5" планируется запустить в 2022 году, а до этого срока можно использовать ракеты "Зенит".

Для этого, как отметил источник, нужно, чтобы оператор пусков — компания S7 Space — смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет "Зенит", которые собирают на Украине.

Ранее сообщалось, что проведение пилотируемых запусков "Союза-5" с Байконура потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты "Зенит" построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.

Предполагается, что работы оплатит казахстанская сторона. Ранее сообщалось, что Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.

Недавно глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что новая российская ракета среднего класса "Союз-5" выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация". Кроме того, стало известно, что госкорпорация готова заплатить за разработку "Союза-5" в два раза больше, чем заложено в Федеральной космической программе.