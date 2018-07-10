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Космос

Россия и Казахстан договорились актуализировать проект "Байтерек"

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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкВиды Астаны. Архивное фотоВиды Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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АСТАНА, 10 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин встретился с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, собеседники договорились актуализировать проект "Байтерек" для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения, сообщила во вторник пресс-служба премьер республики.

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортно-пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома Байконур. 19 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Байконур подготовили к работе с новым российским модулем для МКС

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы создания космического ракетного комплекса "Байтерек", инвестиционные проекты, а также дальнейшее развитие города Байконур. "Стороны договорились актуализировать реализацию проекта "Байтерек" для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, Роскосмоса и представителей компании "С7 Космические транспортные системы" для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства", — отметили в пресс-службе.

Мамин подчеркнул, что формирование условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в Байконур, создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества. "Для привлечения инвестиции и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса "Байконур" специальной экономической зоны. Аким области (губернатор) проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны "Байконур",- сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что по ряду актуальных вопросов подготовлены предложения для рассмотрения на предстоящем шестом заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортно-пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома Байконур. 19 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Байконур подготовили к работе с новым российским модулем для МКС
Космический ракетный комплекс "Байтерек" — совместный проект России и Казахстана, который реализуется с 2004 года. Изначально проект предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая впоследствии стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй этап проекта, который начал реализовываться в 2013 году, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того как Рогозин возглавил Роскосмос, он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.

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