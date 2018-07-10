Россия и Казахстан договорились актуализировать проект "Байтерек"

АСТАНА, 10 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин встретился с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, собеседники договорились актуализировать проект "Байтерек" для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения, сообщила во вторник пресс-служба премьер республики.
В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы создания космического ракетного комплекса "Байтерек", инвестиционные проекты, а также дальнейшее развитие города Байконур. "Стороны договорились актуализировать реализацию проекта "Байтерек" для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, Роскосмоса и представителей компании "С7 Космические транспортные системы" для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства", — отметили в пресс-службе.
Мамин подчеркнул, что формирование условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в Байконур, создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества. "Для привлечения инвестиции и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса "Байконур" специальной экономической зоны. Аким области (губернатор) проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны "Байконур",- сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также проинформировали, что по ряду актуальных вопросов подготовлены предложения для рассмотрения на предстоящем шестом заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".
Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.