В России создадут Совет по космическому мусору

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое вошли бы ученые и представители космической промышленности, говорится в решении Совета РАН по космосу, утвержденном на прошедшем в Москве заседании, копия решения имеется у РИА Новости.

"Для повышения эффективности вклада исследовательских организаций фундаментального профиля в решение этой важной проблемы сформировать программный совет по проблеме космического мусора при Совете РАН по космосу под сопредседательством: со стороны Роскосмоса Юрия Макарова (начальник управления стратегического планирования), со стороны исследовательских организаций фундаментального профиля, участвующих в работе Совета РАН по космосу, – Бориса Шустова (научный руководитель института астрономии РАН)", — говорится в документе.

Помимо того, участники совещания приняли решение провести в следующем году первую национальную конференцию по космическому мусору, на которой сформировать концепцию стратегии России в области мониторинга и борьбы с этой угрозой.

В мае-июне Совет РАН по космосу провел два заседания по тематике космического мусора, на которых рассмотрел предложения научных учреждений и промышленности по предотвращению засорения околоземной орбиты, мониторингу имеющегося космического мусора, сбору и уничтожению скопившегося на орбите техногенного засорения.

В частности, там было объявлено о разработке лазера для Международной космической станции, предназначенного для уничтожения космического мусора на пути ее полета, а также модернизации оптического телескопа Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова и превращения его в лазерную "пушку" для "стрельбы" по мусору на орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

Ранее сообщалось, что в каталоге российской Системы контроля космического пространства числится 13 тысяч искусственных объектов: 7 тысяч объектов размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 километров до 2 тысяч километров), а также 6 тысяч объектов размером 20-40 сантиметров на высокой (от 2 тысяч км до 50 тысяч километров) околоземной орбите.

По данным NASA, на околоземной орбите находится около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Спутники развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу безопасности Международной космической станции.