Источник сообщил о возможном переносе запуска спутника "Благовест"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 1 июл — РИА Новости. Запуск российского военного спутника связи "Благовест", создаваемого по заказу Минобороны России, сдвигается с ноября как минимум до середины декабря, возможно, и на январь 2019 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Всего Минобороны заказало четыре спутника связи серии "Благовест". На данный момент запущено два. Запуск третьего стоит в плане на ноябрь.

"Намечавшийся на середину ноября 2018 года запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" сдвигается как минимум до середины декабря. Становится высокой вероятность того, что пуск переместится на начало 2019 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сдвиг планов пуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе-изготовителе — красноярском АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (ИСС).

Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", предназначенные для этого пуска, в конце мая были отправлены на космодром Байконур из Центра имени Хруничева. В начале следующей недели из Центра имени Хруничева планировалось отправить на Байконур группу специалистов, которые должны были провести первый этап работ с ракетой-носителем "Протон-М" и разгонным блоком "Бриз-М". Сейчас эти планы пересматриваются, рассказал собеседник.

Предыдущий пуск по этой программе также неоднократно переносился в связи с проблемами в изготовлении косички аппарата и вместо первоначально намечавшегося ноября 2017 года был вначале перенесен на февраль, а затем — на апрель 2018 года.

Телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются на базе платформы "Экспресс-2000". Спутники несут блок полезной нагрузки с волноводами Ка- и Q-диапазонов частот, позволяющими выполнять высокоскоростную передачу данных, телерадиопрограмм, доступ в интернет, обеспечивать телефонию. Гарантированный срок работы на орбите для космических аппаратов составляет 15 лет.

Полезная нагрузка на спутники создается ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. ИСС заявляет о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение отечественных и импортных комплектующих неизвестно.

Первые пуски по программе "Благовест" были выполнены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года.