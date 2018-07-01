Источник сообщил о возможном переносе запуска спутника "Благовест"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 1 июл — РИА Новости. Запуск российского военного спутника связи "Благовест", создаваемого по заказу Минобороны России, сдвигается с ноября как минимум до середины декабря, возможно, и на январь 2019 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"Намечавшийся на середину ноября 2018 года запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" сдвигается как минимум до середины декабря. Становится высокой вероятность того, что пуск переместится на начало 2019 года", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сдвиг планов пуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе-изготовителе — красноярском АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (ИСС).
Предыдущий пуск по этой программе также неоднократно переносился в связи с проблемами в изготовлении косички аппарата и вместо первоначально намечавшегося ноября 2017 года был вначале перенесен на февраль, а затем — на апрель 2018 года.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" разрабатываются на базе платформы "Экспресс-2000". Спутники несут блок полезной нагрузки с волноводами Ка- и Q-диапазонов частот, позволяющими выполнять высокоскоростную передачу данных, телерадиопрограмм, доступ в интернет, обеспечивать телефонию. Гарантированный срок работы на орбите для космических аппаратов составляет 15 лет.
Полезная нагрузка на спутники создается ИСС при участии европейской компании Thales Alenia Space. ИСС заявляет о создании полезной нагрузки собственного производства, но соотношение отечественных и импортных комплектующих неизвестно.
Первые пуски по программе "Благовест" были выполнены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года.