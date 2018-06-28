Счетная палата готова проверить предприятия космической отрасли

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ готова провести проверку предприятий космической отрасли, если получит соответствующее поручение, рассказал журналистам председатель СП Алексей Кудрин.

"Мы можем проверки проводить только по указанию президента, Госдумы и правительства. Поэтому если они последуют, мы попытаемся найти такие ресурсы для проверки. Все у нас уже на проверках, у нас план строгий, но мы будем как-то маневрировать", — сообщил Кудрин, отвечая на вопрос о готовности провести такую проверку.

Ранее в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли.

Ранее в июне сообщалось, что 40% нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на "Роскосмос". В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей. По результатам проверок открыты уголовные дела, заявлял тогда Кудрин.