Рогозин пообещал избавить "Роскосмос" от бездельников и интриганов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить коррупции в госкорпорации и избавить ее от тунеядцев.

"В госкорпорации "Роскосмос" не будет места бездельникам и интриганам. Тем, кто путает свою шерсть с государственной",- сказал он на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос" в Москве.

Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос" в конце мая, сменив на этом посту Игоря Комарова. Основной задачей госкорпорации станет экспансия в космос, заявил он.