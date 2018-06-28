Рогозин назвал главную задачу "Роскосмоса"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Основной задачей "Роскосмоса" станет экспансия в космос, заявил в четверг генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я хочу, чтобы вы все поняли основной смысл создания госкорпорации. Смысл нашей жизни, как я уже говорил, цитируя Сахарова, это наша экспансия. Экспансия в космосе, на Земле, на коммерческих рынках, которые создаются услугами, вытекающими из использования орбитальной группировки", — сказал он на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос"" в Москве.