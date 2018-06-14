На Байконуре погибает дерево, посаженное Гагариным

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На космодроме Байконур гибнет дерево, посаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, заявила летчик-космонавт, герой Советского Союза, депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

"Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живет Юрино дерево", — подчеркнула Терешкова.

Она отметила, что уже "три раза меняла место, где сидит этот карагач", однако он все равно засыхает. Терешкова попросила разобраться в причинах гибели дерева.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос.

"У нас с вами заседание на этой неделе завершающее. И мы не сможем в субботу видеть человека, поздравить его. Тем более, думаю, вы знаете, о каком событии речь идет. Пятьдесят пять лет назад 16 июня впервые в мире женщина покорила космос. И эта женщина сегодня у нас в Государственной думе", — сказал Володин.

Депутаты Госдумы поздравили Терешкову длительными аплодисментами.