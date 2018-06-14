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Космос

На Байконуре погибает дерево, посаженное Гагариным

12:0714.06.2018
(обновлено: 12:08 14.06.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фотоПусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На космодроме Байконур гибнет дерево, посаженное первым космонавтом планеты Юрием Гагариным, заявила летчик-космонавт, герой Советского Союза, депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

Юрий Гагарин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В день гибели Гагарин впервые в жизни забыл пропуск на аэродром
"Начиная с Юрия Гагарина, мы сажали аллею. Есть такое дерево — карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Вот теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живет Юрино дерево", — подчеркнула Терешкова.

Она отметила, что уже "три раза меняла место, где сидит этот карагач", однако он все равно засыхает. Терешкова попросила разобраться в причинах гибели дерева.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос.

"У нас с вами заседание на этой неделе завершающее. И мы не сможем в субботу видеть человека, поздравить его. Тем более, думаю, вы знаете, о каком событии речь идет. Пятьдесят пять лет назад 16 июня впервые в мире женщина покорила космос. И эта женщина сегодня у нас в Государственной думе", — сказал Володин.

Депутаты Госдумы поздравили Терешкову длительными аплодисментами.

Подготовка Юрия Гагарина к историческому старту
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСвою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин
© РИА Новости
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Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУчилище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.Юрий Гагарин - кандидат в космонавты. Предполетная подготовка
© РИА Новости
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Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
© Фото из архива И.И.Касьяна/РоскосмосВ конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.Юрий Гагарин на тренировке
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВыдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.Юрий Гагарин в кабине спортивного самолета в Саратовском аэроклубе готовится к полету
© РИА Новости
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Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.Летчики Юрий Гагарин и Павел Беляев, члены первого отряда космонавтов, на парашютной подготовке
© РИА Новости
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7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧлены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.Члены первого отряда космонавтов знакомятся с космической техникой
© РИА Новости
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Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
© Фото : РоскосмосВ первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.Первый отряд космонавтов
© Фото : Роскосмос
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
© Фото : РоскосмосНа момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.Первый отряд космонавтов
© Фото : Роскосмос
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
© РИА Новости / Игорь СнегиревПерейти в фотобанкАкадемик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.Академик Сергей Королев, основоположник практической космонавтики принимает экзамен по материальной части корабля Восток у кандидата в космонавты Юрия Гагарина
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".Юрий Гагарин перед полетом на корабле Восток. 1961 год
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРешение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.Кадр из фильма Первый рейс к звездам
© РИА Новости
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Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".Юрий Гагарин в кабине самолета перед полетом в космос
© РИА Новости
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В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЮрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
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Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королев перед стартом
© РИА Новости
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На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.Последние минуты перед стартом корабля Восток-1 с летчиком-космонавтом на борту Юрием Гагариным
© РИА Новости
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Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.Старт ракеты-носителя Восток с кораблём Восток-1, на борту которого летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин
© РИА Новости
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12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
© РИА Новости / Игорь СнегиревПерейти в фотобанкПосле совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.Юрий Гагарин, лётчик-космонавт СССР, первый человек в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство на корабле Восток-1 12 апреля 1961 года
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
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