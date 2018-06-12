SpaceX хочет построить собственный центр для запуска ракет

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Компания SpaceX подала в NASA заявку на строительство собственной площадки для запуска ракет на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде, пишет газета Florida Today.

Отмечается, что компания намерена освоить более 27 гектаров в полутора километрах к северу от действующего туристического центра. Здесь планируют возвести ангар площадью более 12 тысяч квадратных метров, где будет вестись работа по восстановлению ускорителей и верхних ступеней ракет для повторного использования, а также сборка и подготовка к запускам. Также будут предусмотрены собственная парковка на 200 автомобилей, помещения службы безопасности и "Сад ракет", аналогичный расположенной неподалеку выставке образцов ракет NASA.

Кроме того, на территории соорудят 90-метровую футуристическую башню, где расположится Центр контроля и управления запусками, а также VIP-зона для почетных гостей. Там же расположатся инженерные помещения и конференц-залы.

Руководство Космического центра заинтересовалось этим проектом: он полностью соответствует планам превратить его в космодром, обслуживающий не только NASA, но и массу коммерческих пользователей, как это делают аэропорты.

Космический центр имени Кеннеди — комплекс сооружений для запуска космических аппаратов и управления полетами (космодром), принадлежащий НАСА и находящийся на острове Мерритт во Флориде. Размеры Центра составляют 55 километра в длину и около десяти километров в ширину, а занимаемая площадь — 567 квадратных километров. Сейчас лишь 9% площади космодрома эксплуатируется по назначению, остальная территория представляет собой заповедник дикой природы.