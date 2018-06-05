ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 5 июн — РИА Новости. Система регенерации воды из урины, установленная на российском сегменте МКС, прекрасно работает в ручном режиме, в автоматическом режиме есть проблемы, но они будут разрешены, заявил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, вернувшийся 3 июня с орбиты в составе международного экипажа.

Ранее ряд СМИ сообщили, что космонавты столкнулись с рядом проблем при попытке регенерировать воду из урины в условиях микрогравитации на экспериментальной системе СРВ-У-РС: срабатывали датчики о нехватке урины в системе, а также о недостаточном качестве концентрата.

"Мы с Олегом (Артемьевым) собрали на российском сегменте систему регенерации воды из урины. Проверили — она прекрасно работает в ручном режиме, когда мы ее сами запускали. Есть небольшие проблемы в автоматическом режиме, но это программное обеспечение — наладят. Так что у нас будет своя система, как когда-то на станции "Мир", но там была в ручном режиме, а сейчас полностью автоматическая, компьютер стоит, все красиво", — рассказал космонавт на пресс-конференции.

Испытываемая система необходима для организации будущих полетов к Луне и Марсу, а также в дальний космос. Планируется, что первоначально подобной системой будет оснащен модуль "Наука", который будет введен в состав российского сегмента МКС.