"Союз МС-07" с возвращающимся с МКС экипажем вошел в плотные слои атмосферы

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа, возвращающимися с МКС, вошла в плотные слои земной атмосферы, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
На Землю возвращается российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.