"Союз МС-07" с возвращающимся с МКС экипажем вошел в плотные слои атмосферы

КОРОЛЁВ (Московская область), 3 июн — РИА Новости. Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа, возвращающимися с МКС, вошла в плотные слои земной атмосферы, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль отстыковался от МКС в 12.16 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 14.48 мск. В 15.15 мск корабль вошел в плотные слои атмосферы. Ожидается, что в 15.26 мск будет дана команда на открытие основного парашюта. Приземление ожидается в 15.41 мск.

На Землю возвращается российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

После отстыковки "Союза МС-07" от МКС начала свою работу длительная экспедиция МКС-56, командиром которой стал американский астронавт Эндрю Фойстел. Бортинженеры экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт NASA Ричард Арнольд. Втроём они будут выполнять все работы по проведению научных экспериментов, пока 8 июня на станцию не прибудет следующий экипаж, и экспедиция МКС-56 начнет работу в полном составе.