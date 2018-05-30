Россия срывает сроки передачи ракеты "Зенит" Казахстану, сообщил источник

БАЙКОНУР, 30 мая — РИА Новости. Передача инфраструктуры ракетного комплекса "Зенит" на Байконуре от России Казахстану, которая должна была завершиться до 1 июня, может продлиться еще три-шесть месяцев, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Список объектов ракетного комплекса "Зенит" и сроки передачи из российской аренды в эксплуатацию Казахстану утверждены межгосударственной российско-казахстанской комиссией. Процесс передачи объектов начался 1 марта. Всего Казахстану должны быть возвращены стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт на площадке №44.

"Передача объектов будет длиться ещё месяца три, а может, и полгода. Процесс продолжается и официально будет завершен, когда состоится подписание документов на правительственном уровне", — отметил собеседник агентства.

По его словам, к 1 июня передача объектов физически не будет завершена. "Стартовый комплекс и монтажно-испытательный корпус уже переданы казахстанской стороне, российская охрана на них сменились казахстанской. Сейчас оформляется передача измерительного пункта, но работа по нему только началась", — сказал собеседник.

При этом даже после передачи объектов вся техника и инфраструктура будут находиться в совместной эксплуатации специалистов России и Казахстана. "У казахстанских структур нет своих специалистов в достаточном количестве, чтобы обслуживать аппаратуру, для которой предусмотрены еженедельные и ежемесячные включения и проверки", — указал собеседник.

Планируется, что после передачи инфраструктуры "Зенита" казахстанская сторона приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов. Серьезной переделки наземного комплекса для этого не потребуется, поскольку новая российская ракета во многом будет повторять "Зенит" по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям.

Ранее S7 Space (входит в группу компаний S7, является владельцем комплекса "Морской старт") предложила Казахстану начать модернизацию "зенитовских" площадок с восстановления разрушенного "старта", а имеющийся продолжить использовать для запусков "Зенитов".

Всего за время эксплуатации ракет "Зенит" было проведено 84 пуска. Их них с Байконура — 48. Остальные — с "Морского старта".