Инвесторы из ближнего востока хотят инвестировать в Байконур

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Предложения по сотрудничеству на Байконуре с участием инвесторов с ближнего востока будут сформированы до конца сентября 2018 года, говорится в свежем номере журнала "Космические исследования и технологии".

"Что касается инвесторов с ближнего востока, то по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся на Байконуре, Роскосмос вышел с предложением о трехстороннем сотрудничестве по ракете "Союз-2М" на космодроме Байконур между Казахстаном, Россией и ОАЭ. Создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения по возможным вариантам развития трехстороннего сотрудничества до конца сентября 2018 года", — отметил в этой связи гендиректор казахстанско-российского предприятия "Байтерек" Куат Мустафинов.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило предложенную Роскосмосом и согласованную с МИД РФ смену концепции создания совместного с Казахстаном космического комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур, согласно которой носитель "Ангара" заменят на новую российскую ракету среднего класса. С российской стороны ответственным за проект выступает "Роскосмос", с казахстанской стороны проект предлагается выполнять министерству оборонной и аэрокосмической промышленности.