Вертолеты начали разведку в районе посадки "Союз МС-07" в Казахстане

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-07 на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-07 на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа вылетели из казахстанского Жезказгана на разведку района предполагаемой посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

Ранее вертолеты с оперативной группой на борту были перебазированы в Казахстан с южноуральского аэродрома "Упрун".

"Группа проведет разведку района на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники, искусственных сооружений в предполагаемой точке для оценки благоприятности условий посадки космического корабля", — говорится в сообщении.

Третьего июня запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", который доставит на землю участников длительных экспедиций МКС-54/55: космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи. Посадка планируется в степях Казахстана недалеко от города Жезказган, отмечает ЦВО.