В Якутии обнаружили девять фрагментов ракеты-носителя "Союз-2"

ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Поисковая группа обнаружила в Вилюйском и Алданском районах Якутии девять фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя "Союз-2", запущенной в феврале с космодрома Восточный, сообщается во вторник на сайте минприроды республики.

Ранее сообщалось, что 1 февраля ракета "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома Восточный. Все 11 спутников выведены на расчетные орбиты. В феврале в Якутии в Вилюйском районе был найден и вывезен с места падения крупный фрагмент ракеты-носителя. Всего были зафиксированы семь участков падения фрагментов в Алданском и Вилюйском районах.

С 15 мая возобновились работы по поиску и вывозу из районов падения фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя.

"В ходе поискового облета 21 мая на вертолете Ми-8 … в Вилюйском улусе воздушно-поисковой группой обнаружено и зафиксировано место падения семи крупных фрагментов центрального блока ракеты-носителя "Союз-2" … В Алданском районе 21 мая воздушно-поисковой группой обнаружены и зафиксированы места падения еще двух фрагментов створок головного обтекателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фрагменты ракеты-носителя в Вилюйском районе находятся в труднодоступном месте в лесном массиве, поэтому их эвакуация будет производиться только после подготовки места для посадки вертолета.

"Сегодня воздушно-поисковая группа продолжит поиски в северной части района падения. Отбор проб почвы в местах обнаружения фрагментов, разделку фрагментов на части и их эвакуацию планируется начать завтра, 23 мая", — сообщает министерство.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Алданском районе были найдены три фрагмента головного обтекателя ракеты-носителя.