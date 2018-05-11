Бур и систему навигации для российской миссии "Луна-27" импортозаместят

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Европейские бурильную установку и навигационную систему для российской лунной посадочной станции "Луна-27" планируется заменить на отечественные аналоги. Такое решение предложено Советом РАН по космосу и одобрено Роскосмосом.

Ранее ученые предложили перенести с 2019 на 2021 год запуск миссии "Луна-25", но принятие решения по вопросу было отложено Советом РАН по космосу.

"НПО Лавочкина с учётом результатов дополнительного эскизного проектирования 2017 года продолжить в рамках опытно-конструкторской работы "Луна-Ресурс-1 (посадочный аппарат)" разработку российской системы высокоточной и безопасной посадки и российского грунтозаборного устройства", — говорится в проекте решения Совета РАН, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

"Все правильно написано, что нужно делать отечественные приборы, и бурильный и посадочный. Это правильная позиция", — поддержал данное предложение в ходе заседания Совета заместитель генерального директора "Роскосмоса" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

По словам ученых, европейские специалисты, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки космического аппарата на Луне, превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

Цель миссии "Луна-27" — пробурить грунт на глубину до двух метров и исследовать его состав. Запуск аппарата по текущим планам намечен на 2022 год.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий Европейского космического агентства.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24".