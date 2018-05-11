Совет РАН отложил решение по переносу пуска лунной миссии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение о переносе сроков запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год, предлагавшееся Советом РАН по космосу, не принято, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета.

Участники Совета, после обсуждения предложения, исключили данный пункт из решения Совета.

"Предложение пока обсуждается", — заявил по итогам заседания научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Согласно проекту решения Совета РАН по космосу, планируется рекомендовать "Роскосмосу" перенести дату запуска "Луны-25" на июнь-октябрь 2021 года в связи с тем, что в этот срок будут созданы благоприятные баллистические условия для запуска.

Российская лунная программа предусматривает отправку до 2025 года трех автоматических станций. Первой из них станет "Луна-25", которая должна в 2019 году совершить посадку на южном полюсе. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Посадочная станция будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны.

За ней в 2021 году последует орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 — посадочный "Луна-27", который должен пробурить грунт на глубину до двух метров и исследовать его состав. После этого планируется реализация пилотируемых миссий.

Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24". Цель "Луны-25" — изучение химического состава реголита полярных областей Луны, определение наличия и концентрации в нем представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.