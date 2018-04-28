В Роскосмосе прокомментировали данные о сбое в работе ГЛОНАСС по всему миру

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о якобы случившемся 25 апреля глобальном сбое в работе российской навигационной группировки ГЛОНАСС не соответствуют действительности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя, после чего ГЛОНАСС "перестал работать по всему миру".

"Нет, это не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день в орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 аппаратов, из них 23 используются по целевому назначению, один на этапе летных испытаний, один аппарат под номером 734 выведен из группировки. Для штатного функционирования системы достаточно и данного количества аппаратов, поэтому заявления о том, что ГЛОНАСС не работает по всему миру, не соответствуют действительности. Но то, что эти аппараты функционируют сверх своего срока службы, предусмотренного производителем, замечательное достижение", — подчеркнул он.

Хайлов также отметил, что спутник под номером 734 будет вскоре заменен из наземного резерва. "Относительно аппарата, который выведен из орбитальной группировки ГЛОНАСС. Это спутник 2009 года запуска, который отработал свой гарантийный ресурс, составляющий семь лет, и осуществлял выполнение целевых задач за гарантийным сроком функционирования. С учетом его технического состояния, принято решение заменить его из наземного резерва", — заключил он.

Как ранее уточнил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов, вышедший из строя спутник "Глонасс 734" заменят на аналогичный в июне 2018 года, даже если удастся восстановить его работоспособность. При этом он добавил, что вне зависимости от состояния спутника №734, новый спутник войдет в орбитальный резерв.

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