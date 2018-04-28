В Роскосмосе прокомментировали данные о сбое в работе ГЛОНАСС по всему миру

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сообщения о якобы случившемся 25 апреля глобальном сбое в работе российской навигационной группировки ГЛОНАСС не соответствуют действительности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.
"Нет, это не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день в орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 аппаратов, из них 23 используются по целевому назначению, один на этапе летных испытаний, один аппарат под номером 734 выведен из группировки. Для штатного функционирования системы достаточно и данного количества аппаратов, поэтому заявления о том, что ГЛОНАСС не работает по всему миру, не соответствуют действительности. Но то, что эти аппараты функционируют сверх своего срока службы, предусмотренного производителем, замечательное достижение", — подчеркнул он.
Как ранее уточнил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов, вышедший из строя спутник "Глонасс 734" заменят на аналогичный в июне 2018 года, даже если удастся восстановить его работоспособность. При этом он добавил, что вне зависимости от состояния спутника №734, новый спутник войдет в орбитальный резерв.