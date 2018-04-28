Михаил Хайлов: глобального сбоя ГЛОНАСС не было

В российской навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС на днях один за другим вышли из строя сразу два космических аппарата. Однако впоследствии работоспособность второго спутника удалось восстановить. К тому моменту в ряде СМИ появились публикации о том, что система ГЛОНАСС полностью недоступна по всему миру. О том, что происходит с российской навигационной системой, и какое будущее ее ждет, в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос " по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

— В прессе проходили сообщения, что ГЛОНАСС отказала по всему миру. Действительно ли был зафиксирован глобальный сбой?

— Нет, это не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день в орбитальной группировке ГЛОНАСС 25 аппаратов, из них 23 используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, один аппарат выведен из группировки. Для штатного функционирования системы достаточно и данного количества аппаратов, поэтому заявления о том, что ГЛОНАСС не работает по всему миру, не соответствуют действительности.

— Каково состояние выведенного из эксплуатации спутника?

— Это спутник 2009 года запуска, который отработал свой гарантийный ресурс, составляющий 7 лет, и осуществлял выполнение целевых задач за пределами гарантийных сроков функционирования. С учетом его технического состояния принято решение заменить его из наземного резерва.

— Это не единственный спутник 2009 года запуска, работающий в системе ГЛОНАСС. В настоящее время более половины группировки российской спутниковой навигационной системы работает за пределами установленных производителем сроков. Сказывается ли это на состоянии навигационного покрытия? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк ГЛОНАСС догнал GPS по точности позиционирования, заявил Рогозин

— Нет, это никак не влияет. Серия космических аппаратов "Глонасс-М " является очень удачной. При этом значительное количество аппаратов, находясь за гарантийными сроками, успешно решают целевую задачу — предоставляют потребителям высококачественный навигационный сигнал и сигнал точного времени. Государственными заказчиками (Роскосмос и Минобороны — ред.) достаточно давно принято решение о замене таких аппаратов, исходя из их технического состояния, на новые.

— В какие сроки начнется обновление группировки ГЛОНАСС?

— В следующем году ожидается начало летных испытаний аппаратов нового поколения "Глонасс-К2". Они имеют расширенные функциональные характеристики, несут на борту новый тип сигналов, имеют более высокие характеристики бортового синхронизирующего устройства. Как уже отмечалось выше, по окончанию летных испытаний данного типа аппаратов будет производиться замена спутников системы ГЛОНАСС.

— Действительно ли на сегодняшний день в космических аппаратах ГЛОНАСС велика доля иностранных комплектующих?

— Наши головные предприятия ведут активную работу по импортозамещению. Во вновь разрабатываемых космических аппаратах величина иностранных комплектующих будет не более 10% с последующим переходом на полностью российскую электронно-компонентную базу.

— В 2020 году завершается реализация ФЦП "ГЛОНАСС". Продолжится ли развитие навигационной системы в рамках новой программы?

— В настоящее время в установленном порядке ведется работа по подготовке ФЦП ГЛОНАСС на период с 2021 года по 2030 год.