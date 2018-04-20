ОАЭ рассматривают возможность инвестирования в Байконур

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 20 апр — РИА Новости. Власти ОАЭ рассматривают возможность вложения денежных средств в развитие космодрома Байконур в Казахстане, заявил РИА Новости председатель космического агентства страны Ахмад Белхуль.

"Были в прошлом месяце в Казахстане, на Байконуре. И подписали предварительное соглашение между тремя сторонами — Россией, Казахстаном и ОАЭ — об изучении возможного инвестирования в Байконур", — сказал он, отметив, что обсуждение этих возможностей пока находится на "очень раннем этапе".

ОАЭ также обсуждают с российскими коллегами сотрудничество по программе работы астронавтов, отметил он. По его словам, власти страны нацелены на то, чтобы направить астронавтов к МКС к 2020 году, и рассматривают Россию как одного из потенциальных партнеров в этой связи.

В ноябре прошлого года генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что компания в ближайший год начнет обсуждение реализации ряда программ Объединенных Арабских Эмиратов по дистанционному зондированию Земли, высокоточной навигации, изучению космоса. По его словам, возможно направить на МКС первых космонавтов из ОАЭ в 2021-м либо в 2022 году.