Россия запустила с Байконура ракету "Протон-М" с военным спутником

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала в четверг с космодрома "Байконур" в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома "Байконур", — сказали в министерстве.

В среду на космодром прибыл командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России Александр Головко. Он осуществлял общее руководство пуском ракеты.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 1.12 мск", — сообщили в Минобороны.

Контроль осуществлялся наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова российских Космических войск.