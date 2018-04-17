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Космос

Рогозин: кабмин рассмотрит проект ракеты "Союз-5" на метановом двигателе

18:4217.04.2018
(обновлено: 18:52 17.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСборка ракет-носителей. Архивное фотоСборка ракет-носителей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВОРОНЕЖ, 17 апр — РИА Новости. Правительство рассмотрит вариант создания ракеты "Союз-5" не на кислород-керосиновом, а на принципиально новом метановом двигателе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственной площадки Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) в Воронеже.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Российские возвращаемые ракеты должны садиться как самолеты, заявил Рогозин
"Сейчас Роскосмос одобрил эскиз, подготовленный РКК "Энергия" по ракете "Союз-5". Я и мои коллеги считаем, что речь должна идти не о создании новой средней ракеты, а о новом поколении ракет, которое заменит в будущем "Ангару", это должен быть еще шаг вперед. Решение еще до конца не принято. Эскиз по "Союзу-5" Роскосмос уже в принципе одобрил, но я сейчас поручил подготовить, и через три месяца это будет представлено в правительство, мы посмотрим и на альтернативный вариант, который уже будет не на кислород-керосиновом двигателе, а на метановом новом двигателе, в том числе, возможно, разработки КБХА", — сказал Рогозин.

Вице-премьер выразил надежду, что "через три месяца, увидев отработанную техническую инженерную записку воронежских двигателестроителей и самарских ракетчиков, мы тогда примем новое решение, о котором доложим президенту".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рогозин назвал главную проблему Роскосмоса
Он рассказал, что понимание о том, когда появился прототип, уже есть, "фактически завершены эскизы по этим двигателям". При этом Рогозин признался, что с удивлением узнал о том, что первый эскиз появился еще в 1998 году, но единственный экземпляр этого двигателя был передан американцам, так как прототип создавался на американские деньги в рамках сотрудничества КБХА с партнерами из США. "Для воронежского предприятия это были большие деньги, но с точки зрения приобретения ноу-хау — за копейки, за зеркало, за расческу они у нас, как у индейцев, забрали золото", — посетовал зампред правительства.

Рогозин отметил, что в дальнейшем в первоначальный проект метанового двигателя вносились технические изменения, которые привели к созданию нескольких модификаций. "Последняя из них 2012 года. Сейчас разговор шел о том, чтобы взять последнюю модификацию, которая шаг вперед по сравнению с утекшей в США, в качестве основы для создания универсального метанового двигателя, который мог бы обеспечить работу первой и второй ступени перспективной ракеты", — уточнил он, сделав акцент на том, что сейчас особенно важно отправить в разработку новое поколение ракет, которое также будет работать во всех существующих классах.

"Кислород-керосиновые двигатели, безусловно, должны быть заменены уже в ближайшей перспективе на новые работы, которые будут основаны на кислород-водороде и кислород-метане, то есть на сжиженном природном газе. Это более простые решения, более дешевые, более надежные. Если и делать эту ракету, то надо делать ее на современном двигателе, а не на двигателе, которому 50 лет", — отметил Рогозин.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
По его словам, сейчас космическая отрасль оказалась на распутье, между коллегией ВПК и руководством Роскосмоса по этому вопросу ведется "определенный спор". "Коллегия ВПК настаивает на немедленном принятии этих решений, которые направлены в будущее. Хочу сказать, что руководство воронежского предприятия меня сейчас активно поддержало. Я очень рад тому, что ветераны отрасли активно поддерживают современные подходы", — заключил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов, "это будет конкурентоспособная ракета, она позволит нам выйти на новый уровень по стоимости выведения полезной нагрузки".

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