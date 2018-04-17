Рогозин: кабмин рассмотрит проект ракеты "Союз-5" на метановом двигателе

ВОРОНЕЖ, 17 апр — РИА Новости. Правительство рассмотрит вариант создания ракеты "Союз-5" не на кислород-керосиновом, а на принципиально новом метановом двигателе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственной площадки Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) в Воронеже.
Вице-премьер выразил надежду, что "через три месяца, увидев отработанную техническую инженерную записку воронежских двигателестроителей и самарских ракетчиков, мы тогда примем новое решение, о котором доложим президенту".
Рогозин отметил, что в дальнейшем в первоначальный проект метанового двигателя вносились технические изменения, которые привели к созданию нескольких модификаций. "Последняя из них 2012 года. Сейчас разговор шел о том, чтобы взять последнюю модификацию, которая шаг вперед по сравнению с утекшей в США, в качестве основы для создания универсального метанового двигателя, который мог бы обеспечить работу первой и второй ступени перспективной ракеты", — уточнил он, сделав акцент на том, что сейчас особенно важно отправить в разработку новое поколение ракет, которое также будет работать во всех существующих классах.
"Кислород-керосиновые двигатели, безусловно, должны быть заменены уже в ближайшей перспективе на новые работы, которые будут основаны на кислород-водороде и кислород-метане, то есть на сжиженном природном газе. Это более простые решения, более дешевые, более надежные. Если и делать эту ракету, то надо делать ее на современном двигателе, а не на двигателе, которому 50 лет", — отметил Рогозин.
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов, "это будет конкурентоспособная ракета, она позволит нам выйти на новый уровень по стоимости выведения полезной нагрузки".