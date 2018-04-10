"ЭкзоМарс-1" приступает к изучению атмосферы Красной планеты

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии "ЭкзоМарс" перешел на рабочую орбиту и в ближайшее время начнет изучение газового состава атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода, как показателей геологической и биологической активности Красной планеты, сообщает Роскосмос.

"Сейчас аппарат TGO находится на круговой орбите высотой около 400 километров. В течение ближайшего времени будут завершены окончательные калибровки научной аппаратуры и установка нового программного обеспечения. На третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений, основном для разработанного в Институте космических исследований РАН российского спектрометрического комплекса АЦС и европейского спектрометра NOMAD. Важнейшая задача этих экспериментов — определить содержание малых газовых составляющих марсианской атмосферы, в том числе "парниковых газов" метана и окиси углерода. Для этого очень важны наблюдения атмосферы "на просвет", когда Солнце заходит за диск планеты и просвечивает слой атмосферы над поверхностью", — отмечается в сообщении.

В течение последнего года TGO выполнял маневр аэродинамического торможения (аэробрейкинг), во время которого аппарат на каждом витке приближался к поверхности планеты и снижал скорость из-за соударений с молекулами атмосферы.

Начальная орбита TGO, на которую он вышел после прибытия к Марсу в октябре 2016 года, была высокоэллиптической (примерно 96 000 х 300 километров) и имела период 4 марсианских суток. В феврале 2017 года, после специального манёвра она была понижена: высота апоцентра составила примерно 33 000, перицентра — 200 километров, а период — 1 марсианские сутки. Завершающий маневр этапа аэробрейкинга был выполнен 20 февраля, когда двигатели TGO включились на 16 минут и перевели TGO на эллиптическую орбиту с высотой 1050 х 200 километров, периодом чуть более 2 часов.