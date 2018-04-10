Россия разрабатывает требования для формирования отряда космонавтов в ОАЭ

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Российские специалисты составляют "дорожную карту" для проведения в ОАЭ национального отбора в отряд космонавтов этой страны, рассказал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"По сотрудничеству с ОАЭ сейчас формируется "дорожная карта" нашего возможного участия в объявленном у них национальном отборе в отряд космонавтов. Мы готовы предложить свои наработки по медицинскому, психофизическому и профессиональному отбору кандидатов, предлагаем проведение подготовки к полету у нас в Звездном городке", — рассказал Власов.

По его словам, делегация из ОАЭ уже совершила визит в ЦПК для ознакомления с научной и тренировочной базой центра.

Также сообщалось, что заинтересованность в проведении подготовки своих национальных космонавтов к полету на МКС проявляет Бахрейн. По словам Власова, делегация этой страны пока не посещала ЦПК.

В сентябре в Австралии во время Международного конгресса астронавтики представители ОАЭ обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, чтобы использовать российские корабли "Союз" для полетов своих национальных космонавтов на Международную космическую станцию.

Аналогичный интерес в отношении своих граждан в марте проявил Бахрейн. Делегация страны во время посещения Байконура повела переговоры с Роскосмосом и казахстанской стороной.