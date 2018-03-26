Заработал первый в мире "космический оптоволоконный кабель"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейская космическая система SpaceDataHighway успешно введена в эксплуатацию и начала получать информацию со всех четырех спутников Sentinel по программе Copernicus, сообщил РИА Новости представитель компании Airbus, осуществляющей управление группировкой.

"Это событие знаменует начало новой эры в области получения изображений из космоса. Первые две пары спутников – Sentinel-1A и Sentinel-1B, а также Sentinel-2A и Sentinel-2B, присоединились к системе SpaceDataHighway в рамках соглашения между Европейским союзом и Европейским космическим агентством (организаторы программы Copernicus) и компанией Airbus, которая владеет SpaceDataHighway и осуществляет её коммерческую эксплуатацию", — отметил собеседник агентства.

По его словам, SpaceDataHighway – первый в мире "космический оптоволоконный кабель", созданный с помощью передовых лазерных технологий. На геостационарной орбите уже находится первый спутник-ретранслятор EDRS-A, который возглавит группировку спутников, базирующихся над наземными станциями наблюдения. Ежедневно он может передавать до 40 терабайт данных, полученных со спутников наблюдения, БПЛА и пилотируемых летательных аппаратов, со скоростью 1,8 гбит/сек.

Спутники-ретрансляторы предназначены для захвата низкоорбитальных спутников с помощью лазера и сбора данных, которые они получили в ходе исследования планеты. Затем SpaceDataHighway со своей геостационарной орбиты отправляет собранные данные в европейский центр на Земле. Таким образом, спутник-ретранслятор выступает в качестве промежуточного звена при передаче данных. Этот процесс позволяет спутникам, находящимся на более низких орбитах, непрерывно передавать получаемую информацию вместо того, чтобы хранить ее до момента связи с наземной станцией. Таким образом, спутники могут отправлять больше данных за меньшее время.

SpaceDataHighway является государственно-частным партнерством между Европейским космическим агентством, Airbus, компанией-разработчиком лазерных систем Tesat-Spacecom и Германским центром авиации и космонавтики (DLR). EDRS-A, первый спутник-ретранслятор программы SpaceDataHighway, был выведен на геостационарную орбиту в январе 2016 года и обеспечивает зону покрытия от восточного побережья США до Индии. Второй спутник будет запущен в 2018 году. Это позволит удвоить мощность и расширить зону покрытия, а также усовершенствовать резервирование системы. Airbus планирует дополнить систему SpaceDataHighway третьим спутником, ERDS-D, который будет расположен над Азиатско-Тихоокеанским регионом.