Тяжелая версия "Ангары" нуждается в доработке, заявил Рогозин

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Обычная версия тяжелой ракеты "Ангара-А5" не соответствует изначально заложенным техническим требованиям и нуждается в доработке, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Уточню: речь идет не о "модернизации", а о приведении ракеты-носителя к соответствию техническим требованиям", — написал он в своем Twitter.

Так он прокомментировал сообщение РИА Новости, что первой с космодрома Восточный стартует обычная версия ракеты, а не модернизированная "Ангара-А5М".

Госконтракт на изготовление трех первых ракет "Ангара-А5" для космодрома Восточный был подписан между Роскосмосом и Центром имени Хруничева в конце 2015 года. Он предполагает разработку, изготовление и проведение летных испытаний носителей. Первая "Ангара-А5" должна быть собрана до мая 2021 года, вторая – в 2024 году, третья – в 2025 году. Первый пуск тяжелого носителя с дальневосточного космодрома, согласно требованиям госконтракта, должен быть проведен с августа по декабрь 2021 года.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого — "Ангара-А1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В") грузоподъемностью от 3,8 тонны до 35 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года. Второй запуск намечен на весну 2018 года с космодрома Плесецк.

Второго марта 2018 года в ходе посещения омского предприятия ПО "Полет", на котором разворачивается производство ракет "Ангара", Рогозин объявил об открытии работ по модернизации ракеты-носителя "Ангара-А5" до версии "Ангара-А5М". Модернизированная версия носителя должна получить ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе отечественной элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления.