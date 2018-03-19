Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" установили на стартовый стол

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан) 19 мар — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" c пилотируемым кораблем "Союз МС-08" установлена на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.

Запуск назначен на 21 марта в 20.44 мск, стыковка с МКС 23 марта в 22.41 мск

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Ранее состоялся вывоз на стартовую площадку ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов, и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-07" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому "пакету" из первой и второй ступеней ракеты.

Как и при подготовке к прошлым пилотируемым полетам, служба безопасности и полицейские на космодроме пресекала попытки присутствовавших на вывозе ракеты из МИКа гостей положить и расплющить "на счастье" монетки под колесами тепловоза, тянущего за собой платформу с уложенной ракетой-носителем.

Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.