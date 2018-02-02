В Приамурье нашли упавшие ступени ракеты "Союз-2.1а"

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. В Приамурье нашли все четыре упавшие ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной накануне с космодрома Восточный, рассказала РИА Новости глава Дикунского сельсовета Галина Топор.
Еще семь частей ракеты упали в Якутии.
"Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный в четверг. Все 11 спутников вышли на расчетные орбиты. Пуск должен был пройти еще 22 декабря, однако его перенесли из-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.
Назначение спутников
Американские LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO) и следить за самолетами в мирных целях.
S-Net — система из четырех наноаппаратов, разработанная Берлинским техническим университетом. С их помощью планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите.