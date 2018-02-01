Все запущенные с Восточного спутники вышли на расчетные орбиты

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 1 фев — РИА Новости. Все спутники, запущенные сегодня с космодрома Восточный, вышли на расчетные орбиты, заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 5:07 мск. Разгонный блок "Фрегат" нес 11 спутников: два российских и девять иностранных (систему S-Net из четырех наноаппаратов, четыре американских аппарата слежения за морскими судами LEMUR и экспериментальный немецкий D-Star One).

"Канопусы" вышли на солнечно-синхронную (то есть они проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6:12 мск.

Отделение S-Net произошло в 7:33, а между 7:37 и 7:50 разгонный блок вывел на орбиты аппараты LEMUR и D-Star One. "Фрегату" предстоит включить двигатели еще два раза, чтобы перейти на траекторию входа в атмосферу. Затопление разгонного блока в несудоходном районе Тихого океана запланировано на 10:35 мск.

Назначение спутников

Спутники "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ (например, при добыче угля открытым способом), сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

Американские LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO) и следить за самолетами в мирных целях.

S-Net — система из четырех наноаппаратов, разработанная Берлинским техническим университетом. С их помощью планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите.

Третий пуск с Восточного должен был пройти 22 декабря 2017 года. Однако старт перенесли из-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.