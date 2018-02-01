Все запущенные с Восточного спутники вышли на расчетные орбиты

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 1 фев — РИА Новости. Все спутники, запущенные сегодня с космодрома Восточный, вышли на расчетные орбиты, заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров.
"Канопусы" вышли на солнечно-синхронную (то есть они проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6:12 мск.
Отделение S-Net произошло в 7:33, а между 7:37 и 7:50 разгонный блок вывел на орбиты аппараты LEMUR и D-Star One. "Фрегату" предстоит включить двигатели еще два раза, чтобы перейти на траекторию входа в атмосферу. Затопление разгонного блока в несудоходном районе Тихого океана запланировано на 10:35 мск.
Назначение спутников
Американские LEMUR будут наблюдать за движением морских судов, делать прогнозы погоды на базе радиозатменных измерений сигналов GPS (GPS-RO) и следить за самолетами в мирных целях.
S-Net — система из четырех наноаппаратов, разработанная Берлинским техническим университетом. С их помощью планируется отработать технологию автономного взаимодействия спутников друг с другом на орбите.
Третий пуск с Восточного должен был пройти 22 декабря 2017 года. Однако старт перенесли из-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.