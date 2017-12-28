Благовещенская епархия не исключила освящения третьего пуска с Восточного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Благовещенская епархия не исключает освящение третьего пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный, если поступит соответствующее приглашение от Роскосмоса, рассказал РИА Новости священник Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

"Не исключено, что будет освящение третьего пуска с Восточного. На космодроме строится храм, в Циолковском (наукоград рядом с космодромом Восточный – ред.) есть постоянный священник. На космодроме работает много верующих людей, для них это важно. Что касается самой церемонии, то освящается не сама ракета-носитель, а проводится молебен на начало доброго дела. Для того чтобы его провести на режимном объекте, нужно приглашение Роскосмоса", — объяснил Шевченко РИА Новости.

Второй в истории старт с космодрома Восточный в Амурской области состоялся 28 ноября, была запущена ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Метеор-М" № 2-1 и еще 18 микроспутниками, однако вывести аппараты на орбиту не удалось.

По информации Благовещенской епархии, за два дня до старта епископ Лукиан совершил на космодроме молебен на начало благого дела, благословил специалистов, которые готовили пуск, и окропил ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

После неудачи протодиакон Андрей Кураев заявил, что священники, освящающие ракеты, должны отвечать и за аварии с ними. Шевченко, комментируя слова Кураева, отметил, что освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможных поломок.

Третий пуск с космодрома Восточный запланирован на конец января.