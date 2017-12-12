Эскизный проект ракеты "Союз-5" одобрен

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Научно-технический совет Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" одобрил эскизный проект новой ракеты среднего класса "Союз-5" для летно-конструкторской отработки, сообщает во вторник РКК "Энергия".

"Президиум научно-технического совета принял решение одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны. Первый полет новой ракеты намечен на 2022 год.