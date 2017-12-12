S7 уже получает заказы на коммерческие пуски с платформы "Морской старт"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. S7 Group получает заказы на коммерческие пуски с плавучей платформы "Морской старт", сообщила журналистам совладелица компании Наталия Филева.
"Заказы (на запуски — ред.) есть, куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену. Прибыль ожидаем, но не сразу. Мы достаточно большие деньги будем инвестировать, но мы понимаем, что мы должны заработать", — сказала Филева в кулуарах конференции "Космос как бизнес".
Она подтвердила, что окончательная сборка ракет "Зенит", ранее собиравшихся с применением российских комплектующих на украинском предприятии "Южмаш", для запусков с "Морского старта" будет производиться в США. "Сборку до конца будут делать в Америке. На Украине мы что-то соберем", — отметила Филева.