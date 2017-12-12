S7 уже получает заказы на коммерческие пуски с платформы "Морской старт"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. S7 Group получает заказы на коммерческие пуски с плавучей платформы "Морской старт", сообщила журналистам совладелица компании Наталия Филева.

Первые коммерческие пуски S7 Group планирует осуществлять с 2019 года.

"Заказы (на запуски — ред.) есть, куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену. Прибыль ожидаем, но не сразу. Мы достаточно большие деньги будем инвестировать, но мы понимаем, что мы должны заработать", — сказала Филева в кулуарах конференции "Космос как бизнес".

Она подтвердила, что окончательная сборка ракет "Зенит", ранее собиравшихся с применением российских комплектующих на украинском предприятии "Южмаш", для запусков с "Морского старта" будет производиться в США. "Сборку до конца будут делать в Америке. На Украине мы что-то соберем", — отметила Филева.

Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Между "Южмашем" и S7 Sea Launch Limited заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт".