Страховка покрыла ущерб от неудачного пуска с Восточного, заявил Комаров

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страховка покрыла полный объем потерь при неудавшемся втором пуске с космодрома Восточный, заявил журналистам в среду гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

"Были застрахованы наземная инфраструктура, ракета-носитель, разгонный блок и космический аппарат. То есть страховка покрыла полный объем потерь", — сказал Комаров.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.

Позднее источник РИА Новости сообщил, что причина аварии установлена, но нужно время для поиска приемлемых формулировок для докладов руководителям госкомиссий и поиск виновных. По его мнению, в заложенной программе не был учтен большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование.

Как ранее уточнил РИА Новости другой источник в отрасли, несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке "Фрегатом" со спутниками разворота в неверном направлении, его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).