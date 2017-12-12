Страховка покрыла ущерб от неудачного пуска с Восточного, заявил Комаров

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страховка покрыла полный объем потерь при неудавшемся втором пуске с космодрома Восточный, заявил журналистам в среду гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.
"Были застрахованы наземная инфраструктура, ракета-носитель, разгонный блок и космический аппарат. То есть страховка покрыла полный объем потерь", — сказал Комаров.
Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.
Как ранее уточнил РИА Новости другой источник в отрасли, несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке "Фрегатом" со спутниками разворота в неверном направлении, его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.