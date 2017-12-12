Комаров возглавит комиссию по определению виновных в ЧП с "Фрегатом"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Руководитель "Роскосмоса" Игорь Комаров возглавит спецкомиссию по определению виновных в аварии разгонного блока "Фрегат", упавшего в Атлантический океан вместе с 19 спутниками после запуска с космодрома Восточный.

Ранее планировалось, что выявлением ответственных за провальный запуск займется исполнительный директор "Роскосмоса" по обеспечению качества и надежности Андрей Калиновский.

"Возглавлю комиссию, которая определяет меру ответственности людей за произошедшее. Аварийная комиссия "Роскосмоса" уже установила техническую причину, а теперь необходимо будет установить, все ли процедуры при подготовке к этому пуску были соблюдены, где были допущены нарушения регламентов, а также прояснить распределение мер ответственности. До конца месяца сделаем выводы", — сказал Комаров журналистам.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.

Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).