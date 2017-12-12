МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Расследование аварии разгонного блока "Фрегат" при запуске с космодрома Восточный не повлияет на ранее назначенную дату старта ракеты "Зенит" с первым спутником Анголы AngoSat-1, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" перенесен с 7 на 26 декабря из-за проблем с одним из клапанов разгонного блока "Фрегат". 28 ноября штатно выведенный на промежуточную орбиту ракетой "Союз-2.1б" разгонный блок "Фрегат" с метеоспутником "Метеор-М" №2-1 и 18 малыми аппаратами потерпел аварию.

"Нет (не отменяется), 26-го числа пуск", — сказал Иванов на встрече с журналистами.

Он уточнил, что авария разгонного блока "Фрегат" произошла при совпадении многих уникальных условий – географических координат стартовой площадки, разницы в способе отсчета азимута для ракеты "Союз" и разгонного блока "Фрегат", а так же орбиты, на которую надо было доставить "Метеор-М" — предполагалось, что метеоспутник отделится первым и окажется на солнечно-синхронной орбите высотой порядка 800 километров и наклонением 98,8°.

Таким образом, разгонный блок, "поучаствовавший" уже в 62 пусках с космодромов Байконур. Куру и Плесецк не нужно будет каким-либо образом перепроверять или дорабатывать.