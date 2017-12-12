Пушков усомнился в том, что американцы смогут долететь до Луны

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков задался вопросом о том, как американцы долетят до Луны, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении программы полетов на спутник Земли.

Трамп в понедельник подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы.

"Возобновление" полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что "рано или поздно" США заменят российские двигатели РД-180 и РД-181 двигателями собственного производства. Согласно планам, опубликованным на сайте компании Blue Origin, их двигатель BE-4 должен получить летный сертификат в 2017 году. Он является единственным американским ракетным двигателем, который может быть использован для полетов в 2019 году до предписанного конгрессом США срока отказа от российских РД-180.

Двигатель РД-180 производства "Энергомаша" устанавливается на всех американских ракетах-носителях типа Atlas.