Пушков усомнился в том, что американцы смогут долететь до Луны

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков задался вопросом о том, как американцы долетят до Луны, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении программы полетов на спутник Земли.
Трамп в понедельник подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы.
"Возобновление" полетов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.
Двигатель РД-180 производства "Энергомаша" устанавливается на всех американских ракетах-носителях типа Atlas.
"Возобновление"полетов на Луну? Славно.А как туда долетят амер-цы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 декабря 2017 г.