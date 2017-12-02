В Приамурье нашли последний фрагмент первой ступени "Союз-2.1б"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Последний, четвертый фрагмент первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" нашли в Тындинском райне Приамурья, сообщил РИА Новости глава соседнего Зейского района Андрей Ложечкин.

"Поиски велись с вертолета специалистами Роскосмоса. Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части, затем доставить вертолетом в Зею, и оттуда машинами их доставят в Циолковский", — сказал Ложечкин.

По его словам, все найденные фрагменты не представляют радиационной опасности.

Кроме того, 30 ноября еще четыре отделившиеся части "Союза-2.1б" нашли в Вилюйском районе Якутии.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками 28 ноября стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Однако вывести аппараты на орбиту не удалось. По словам источника РИА Новости в космической отрасли, причиной аварии могла стать нештатная ситуация на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением.