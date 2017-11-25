Ракету для второго запуска с "Восточного" установили на стартовый комплекс

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз – 2.1а" с гидрометеорологическим спутников "Метеор-М" №2-1 и попутной нагрузкой из наноспутников установлена на стартовый комплекс и приведена в вертикальное положение, сообщает в субботу Роскосмос.

"Сегодня, 25 ноября 2017 года, ракета космического назначения (РКН) "Союз-2.1б" вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в пусковую систему…Пуск запланирован в 08:41 мск 28 ноября", — говорится в сообщении госкорпорации.

"Метеор-М" №2-1 — второй в орбитальной группировке "Метеор-3М" спутник гидрометеорологического обеспечения. С его помощью будут получены глобальные и локальные изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые будет получать спутник, помогут определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также позволят оценить составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" №2 будут одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство на спутнике, с помощью которого будут просканированы облачный и ледяной покров, а также Фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы покроют полосы шириной около 3000 километров.

Среди спутников попутной нагрузки "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО Машиностроения.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.