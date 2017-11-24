Ангольский спутник связи AngoSat-1 запустят с Байконура 26 декабря

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Запуск ангольского телекоммуникационного спутника AngoSat-1 на украинской ракете "Зенит" перенесен на 26 декабря, сообщили РИА Новости в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", создавшей спутник.

Ранее планировавшийся на 7 декабря запуск был перенесен в связи с выявленной неисправностью разгонного блока "Фрегат".

"Неисправность устранена, запуск состоится 26 декабря", — сказал собеседник агентства.

"Ангосат" будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.