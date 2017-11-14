Россия и Казахстан предложили ОАЭ сотрудничество на Байконуре

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Роскосмос и его казахстанские партнеры предложили Космическому агентству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) использовать возможности космодрома Байконур по предоставлению пусковых услуг и подготовке специалистов, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
"По Байконуру мы предложили сотрудничество коллегам из ОАЭ, и вместе с казахстанскими партнерами говорим о возможностях, которые можем им дать с точки зрения пусковых услуг, развития наземной инфраструктуры, подготовки специалистов и создания технопарков, — сказал Комаров.
"По космодрому Восточный — это, может быть, более далекая перспектива", — добавил глава Роскосмоса.
Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и госкорпорация "Роскосмос" планируют создать совместный технический комитет для реализации космических проектов, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.
"Подписанное в Австралии на Международном конгрессе астронавтики соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами", – отметил аль-Ахбаби. Он указал, что сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией нуждается в наполнении конкретными проектами.
В настоящее время ОАЭ выбирают между центрами подготовки космонавтов в США, ЕС и РФ. "Мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, неважно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области", — заявил ранее РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ.