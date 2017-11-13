ОАЭ заинтересовались космическим проектом России и Казахстана "Байтерек"

АСТАНА, 13 ноя – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в инвестиционных проектах в космической сфере и, в частности, рассматривают возможность вхождения в совместный российско-казахстанский проект "Байтерек", сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, заместителя премьер-министра ОАЭ, министра по делам президента ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахаяна и заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина состоялась в Дубае в рамках 15-й Международной аэрокосмической выставки Dubai Air Show – 2017.

Стороны обсудили возможность развития совместных проектов с использованием высокотехнологичных инновационных разработок. Представители Эмиратов ознакомились с состоянием функционирования космодрома "Байконур" и перспективами его развития.

"В целях выработки дальнейшей стратегии и координации действий достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы по развитию совместных проектов в космической сфере", — сообщили в правительстве Казахстана.

Будущее проекта ракетно-космического комплекса по развертыванию ракетно-космического комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур" привязано по срокам к разработке Россией нового ракетоносителя "Феникс", опытно-конструкторские работы над которым начнутся в 2018 году.

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Ранее предполагалось, что ракетоносители "Протон" в рамках совместного проекта Казахстана и России по запуску космических аппаратов с космодрома "Байконур" будут заменены на более экологически чистый ракетоноситель "Ангара". Однако затем Россия дала понять, что намерена задействовать "Ангару" на своей территории – на космодроме "Восточный".

Для проекта "Байтерек" было предложено использовать ракетоноситель "Зенит". В 2015 году стало известно, что "Роскосмос" намерен приступить к разработке нового ракетоносителя "Феникс".

Новый вариант реализации проекта "Байтерек" был согласован министерством оборонной промышленности Казахстана и госкорпорацией "Роскосмос" в 2016 году.

Согласно договоренности, российская сторона отвечает за создание новой ракеты-носителя, а казахстанская – за модернизацию уже существующих стартового и технического комплексов КРК "Зенит".

Финансирование проекта "Байтерек" начнется в 2019-2020 годах, а в 2025 году в его рамках планируется провести первый запуск.

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