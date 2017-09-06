Роскосмос надеется привлечь страны Азии к сотрудничеству на "Восточном"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Роскосмос надеется привлечь страны Азиатско-Тихоокеанского региона к сотрудничеству на космодроме Восточный, сообщил в среду гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

Ранее замгендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев сообщал РИА Новости, что Япония заинтересована в сотрудничестве с Россией по космодрому Восточный.

"В ближайшее время мы будем предлагать, в том числе и для наших региональных партнеров, услуги по выведению с космодрома Восточный", — сказал Комаров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в ближайшее время ожидаются визиты партнеров Роскосмоса на космодром. Госкорпорация планирует увеличение пусков с Восточного.

"(Космодром Восточный для стран АТР) выгоднее с точки зрения логистической. Важно также, что все услуги и сервисы будут более качественными с точки зрения размещения и оказания услуг", — добавил Комаров.