Спутник для мониторинга лесных пожаров "Канопус-В-ИК" вышел на орбиту
12:0414.07.2017
(обновлено: 12:06 14.07.2017)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" в пятницу выведен на расчетную орбиту высотой около 500 километров, сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.
"Есть отделение космического аппарата от головного блока. Операция прошла штатно", — сказал представитель ЦУПа.
Попутной нагрузкой вместе с "Канопусом" летят 72 спутника формата CubeSat. Отделение первых пяти малых спутников начнется после перехода на орбиту высотой около 600 километров в 12.02 мск и продлится около трех минут.
Следующая партия – 19 аппаратов — будет отделяться от разгонного блока в промежутке между 12.10 и 12.27. После того, как разгонный блок "опустится" до орбиты со средней высотой около 470 километров, будут выведены оставшиеся 48 малых спутников. Разгонный блок должен войти в атмосферу Земли в 18.19, после чего его затопят в Индийском океане.
В качестве попутной нагрузки будут выведены два малых космических аппарата "МКА-Н" российской компании "Даурия Аэроспейс", два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский аппарат WNISAT-1R и два норвежско-канадских аппарата NorSat.
Кроме того, на орбиту доставят 62 американских спутника формата CubeSat и три аппарата, изготовленных российскими техническими вузами: "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, "Маяк" Московского политехнического университета и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" Курского юго-западного государственного университета.
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