На Байконуре ракету "Союз" с аппаратом "Канопус-В-ИК" установили на старт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками, запуск которой запланирован на 14 июля с космодрома Байконур, установили в пусковую систему, сообщает во вторник Роскосмос.

"В соответствии с решением государственной комиссии ракета космического назначения "Союз-2.1а" вывезена на стартовую площадку № 31 космодрома Байконур и установлена в пусковую систему", — говорится в сообщении госкорпорации.

Вскоре после установки будут проведены генеральные испытания ракеты-носителя и изучение телеметрической информации по результатам испытаний. Контрольный набор стартовой готовности разгонного блока "Фрегат" проведут 12 июля, а 14 июля запланировано заседание государственной комиссии, по итогам которой будет принято решение о заправке ракеты-носителя компонентами топлива.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на незамкнутую околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом "Канопус-В-ИК", группой из 72 малых спутников и разгонным блоком "Фрегат". Пуск ракеты-носителя запланирован на 14 июля в 9.36 мск.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, а также мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных, в том числе водных и прибрежных ресурсов, и картографирования.

В качестве попутной нагрузки будут выведены два малых космических аппарата "МКА-Н" российской компании "Даурия Аэроспейс", два немецких микроспутника Flying Laptop и TechnoSat, японский аппарат WNISAT-1R и два норвежско-канадских аппарата NorSat. Кроме того, на орбиту доставят 62 американских спутника формата CubeSat и три аппарата, изготовленных российскими техническими вузами: "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, "Маяк" Московского политехнического университета и "Эквадор UTE-ЮЗГУ" Курского юго-западного государственного университета.