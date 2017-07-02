Китайская ракета-носитель "Великий поход–5" стартовала с космодрома Вэньчан

КОСМОДРОМ ВЭНЬЧАН (Китай), 2 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайская ракета-носитель тяжёлого класса "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником "Шицзянь-18" в воскресенье стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, передает корреспондент РИА Новости.

Старт ракеты состоялся в воскресенье в 19.23 по местному времени (14.23 мск). Это второй пуск для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5" и 250 для ракет-носителей "Великий поход" в целом.

Ракета "Великий поход — 5" со спутником "Шицзянь-18" была доставлена на космодром Вэньчан еще 6 мая.

В середине апреля Китай произвел успешный пуск первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте. Тогда с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" был запущен спутник "Шицзянь-13".

В середине февраля сообщалось, что Китай планирует в 2017 году осуществить запуск шести телекоммуникационных спутников для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах.

"Чанчжэн-5" — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. Проект по разработке "Чанчжэн-5" был утвержден Госсоветом КНР в 2006 году. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используется жидкий кислород и жидкий водород.