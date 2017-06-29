Облик новейшей сверхтяжелой ракеты-носителя определят в ближайшее время

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Ковалёв. Завершается работа над определением окончательного облика новейшей российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Панов, генеральный директор НПО "Техномаш" — головного предприятия госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий.

"Проектные работы над сверхтяжем идут уже несколько лет. Они включены в Федеральную космическую программу. И мы, конечно, активно в процессе: участвовали в разработке директивной технологии изготовления центрального блока и разрабатывали проект завода сборки центрального блока этого перспективного носителя. Сейчас определяется окончательный облик ракеты, и как только работы перейдут в следующий этап, мы уточним перечень задач", — сказал он.

Отвечая на вопрос, верно ли, что конструктивно сверхтяжелый носитель будет состоять из компонентов ракет "Союз-5" и водородной третьей ступени ракеты "Ангара-А5В", Панов отметил: "В рамках определения облика ракеты-носителя рассматриваются несколько вариантов конструкции, среди них есть и тот, который вы назвали".

Кроме того, по словам генерального директора НПО "Техномаш", началась работа по определению облика новой ракеты-носителя "Союз-5".

"Что касается новой ракеты-носителя "Союз-5", то сегодня работы по этой ракете пока на самой ранней стадии — определяется ее облик, разрабатываются конструкторско-технологические решения. Поэтому здесь "Техномаш" участвует в подготовке предложений по ключевым применяемым технологиям и в анализе будущей кооперации изготовления", — отметил Панов.

Он уточнил, что "Техномаш" занимается технологическим сопровождением создания изделий.

"Наша работа начинается на самых ранних стадиях — с определения основных конструктивных решений, когда выбираются основные технологии и кооперация производителей. Затем, когда уже идет разработка конструкторской документации, наше предприятие параллельно проектирует специальное оборудование и отрабатывает с предприятиями-изготовителями новые технологические процессы", — заключил генеральный директор НПО "Техномаш".

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