Дмитрий Панов: развиваем технологии создания ракет "Ангара" и "Союз-5"

ФГУП "НПО "Техномаш" — головное предприятие госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий. Диапазон работ — от производства уникальных компонентов до сертификации менеджмента качества и стандартизации новой космической техники. О лазерном и ультразвуковом контроле качества при производстве камер сгорания ракетных двигателей, технологическом сопровождении проектов создания носителей типа "Ангара" и "Союз-5", а также нового российского пилотируемого корабля "Федерация" в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ФГУП "НПО "Техномаш" Дмитрий Панов. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Запуски "Протонов" из-за выявленных проблем с двигателями производства Воронежского механического завода (ВМЗ) свернуты на год, 8 июня 2017 года состоялся первый после перерыва старт. Участвует ли каким-либо образом НПО "Техномаш" в проверках 71 отозванного двигателя для "Протонов"? Какие именно методы неразрушающего контроля применяются для выявления дефектов? © Фото : Госкорпорации "РОСКОСМОС" Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура после годового перерыва

— Наши специалисты принимали активное участие в работе комиссии по выявлению причин возникновения допущенных дефектов и разработке мероприятий по их устранению и предотвращению. Одно из направлений — поиск возможных методов для определения наличия неверной марки припоя. Совместно с МГУ имени Ломоносова, Институтом физико-технических проблем госкорпорации "Росатом", Объединенным институтом ядерных исследований нами проведена работа с образцами и макетами по апробации семи методов контроля. Перспективу решения задачи показал эксперимент Объединенного института ядерных исследований — метод нейтронной активации. Сегодня работы уже завершаются, скоро будет получен однозначный ответ, и скорее всего, можно будет определить наличие возможных дефектов без разборки двигателей.

— Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) на МКС вновь откладывается из-за засорения, обнаруженного в топливной системе. Как, на ваш экспертный взгляд, можно решить проблему без разрезки топливных баков? Есть ли у предприятия новаторские предложения по доведению до ума МЛМ? © Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин В 2018 году к МКС запустят модуль "Наука", сообщили в РКК "Энергия"

— Совместно со специалистами Центра имени Хруничева (разработчик МЛМ) мы рассматриваем все возможные варианты доведения топливных баков до требований документации. Сложность конструкции баков не позволяет проводить такие операции без разрезки, и поэтому разработана методика очистки топливных баков, спроектирована установка для очистки, она уже изготавливается. Все работы идут по графику.

— Происходит поэтапная смена базовых ракет-носителей и постепенный переход на новые носители. Какова в этом роль предприятия на конкретных примерах — новых ракетах-носителях типа "Ангара" и создаваемого "Союз-5"? © РИА Новости / Сергей Субботин Перейти в фотобанк Опыт проекта "Энергия-Буран" учтут при создании новой ракеты "Союз-5"

— "Техномаш" занимается технологическим сопровождением создания изделий, в том числе и тех, которые вы назвали. Наша работа начинается на самых ранних стадиях — с определения основных конструктивных решений, когда выбираются основные технологии и кооперация производителей. Затем, когда уже идет разработка конструкторской документации, наше предприятие параллельно проектирует специальное оборудование и отрабатывает с предприятиями-изготовителями новые технологические процессы. Что касается новой ракеты-носителя "Союз-5", то сегодня работы по этой ракете пока на самой ранней стадии — определяется ее облик, разрабатываются конструкторско-технологические решения. Поэтому здесь "Техномаш" участвует в подготовке предложений по ключевым применяемым технологиям и в анализе будущей кооперации изготовления.

— Президент России поддержал проект создания сверхтяжелой ракеты-носителя. Как предприятие будет участвовать в ее создании?

— Проектные работы над сверхтяжем идут уже несколько лет. Они включены в Федеральную космическую программу. И мы, конечно, активно в процессе: участвовали в разработке директивной технологии изготовления центрального блока и разрабатывали проект завода сборки центрального блока этого перспективного носителя. Сейчас определяется окончательный облик ракеты, и как только работы перейдут в следующий этап, мы уточним перечень задач.

— Верно ли, что конструктивно сверхтяжелый носитель будет состоять из компонентов ракет "Союз-5" и водородной третьей ступени ракеты "Ангара-А5В"?

— В рамках определения облика ракеты-носителя рассматриваются несколько вариантов конструкции, среди них есть и тот, который вы назвали.

— Расскажите, пожалуйста, для каких ракет-носителей создаются установки для пайки узлов камер сгорания жидкостных двигателей с индукционным нагревом и автоматизированным управлением температурно-временными параметрами?

— Использование технологии высокотемпературной вакуумно-компрессионной пайки узлов камер сгорания жидкостных двигателей с применением индукционного нагрева в свое время позволило получить преимущество над американскими вариантами жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Данная технология внедрена в производство всех современных российских ЖРД. Она позволяет создавать каналы охлаждения непосредственно внутри камер сгорания. Эта технология также используется в тех двигателях, в частности РД-180, которые американцы закупают для своих ракет семейства "Атлас". Новые российские электротермо-вакуумные индукционные установки для пайки узлов камер сгорания под давлением с автоматизированным управлением температурно-временными параметрами процесса рассчитаны на производство ракет-носителей "Ангара А5", "Союз 2.1в" и разрабатываемых перспективных сверхтяжей, о которых мы с вами говорили.

— Расскажите, пожалуйста, подробно, какие новые проекты "Техномаш" представит в июле на авиакосмическом салоне МАКС-2017? © Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Выбор РИА Новости: десять ожидаемых событий 2017 года в космонавтике

— МАКС для нас — особенное событие. И наша экспозиция традиционно станет частью объединенного стенда госкорпорации "Роскосмос". В этом году будем впервые позиционировать "Техномаш" как многопрофильную отраслевую инжиниринговую компанию с расширенными компетенциями, связанными с модернизацией технологического оснащения отрасли. Планируем к показу установку для автоматизированного лазерного ультразвукового контроля качества пайки сопел и камер сгорания ЖРД. Это уникальное оборудование, которое позволяет решать ранее недоступные задачи, например, контроль пайки оребренной тонкими ребрами внутренней стенки к тонкой внешней стенке сопла. Сама технология этой пайки крайне сложна в реализации, а уж проверка ее качества была или невозможна в полном объеме, или весьма затратна. Здесь использовано разработанное "Техномашем" программное обеспечение, которое позволило полностью автоматизировать поиск дефектов и выдавать результат оператору в простом и понятном виде. Покажем и станки с числовым программным управлением (ЧПУ) — фрезерный станок СВО25 для обработки вафельного фона цилиндрических деталей, которых, как вы понимаете, в ракете немало, и многокоординатный намоточный станок СНП25, предназначенный для формирования деталей из композитных материалов. Будет также представлено оборудование для сварки трубопроводов и топливных магистралей двигателей и ракет-носителей. Наши сварочные головки ГНС14 и ГСК при своих малых габаритах дают огромные возможности сварки стальных и алюминиевых трубопроводов: с их помощью сваривают трубопроводы диаметром от шести до 560 миллиметров с очень высокой степенью надежности швов.

— НПО "Техномаш" и группа компаний "СТАН" подписали соглашение. Известно, что ваше предприятие будет разрабатывать и предлагать технологии, а "СТАН" — строить станки. О каких новых технологиях идет речь? Какие уже созданы и внедряются в производство на "СТАНе"? Какие станки уже строятся и под какие новые проекты они необходимы? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк В "Роскосмосе" рассказали о ведущих участниках проекта лунной станции

— Для успешной отработки и дальнейшего использования разрабатываемых у нас технологий необходимо создание специального технологического оборудования, которое, впрочем, также проектируется силами нашего предприятия. А изготовлением такого оборудования будет заниматься "СТАН" и другие станкостроительные предприятия. Это соглашение — часть общей стратегии госкорпорации "Роскосмос" на развитие государственно-частного партнерства, выгодного для обеих сторон. Мы со "СТАНом" давно и успешно сотрудничаем.

Это исторически сложилось, еще с тех времен, когда велась совместная работа с Коломенским заводом тяжелого станкостроения, который входил в систему "Минобщемаша", а потом группа "СТАН" его купила. Ну а наработки и проекты остались, и, конечно, мы их продолжаем. Проведен ряд совместных опытно-конструкторских работ, что позволило производить на российских заводах для предприятий Роскосмоса оборудование, не имеющее аналогов. К таким проектам, например, можно отнести оборудование для зеркальной фрезерной обработки оболочек для создания на них вафельного фона, который существенно облегчает корпусные командные детали ракет-носителей. Создан ряд станков для изготовления ЖРД, где есть оборудование для ротационной вытяжки оболочек камер сгорания, фрезерования прямолинейных и винтовых каналов охлаждения внутри камер сгорания, электротермо-вакуумные индукционные установки для автоматизированной управляемой пайки оболочек камер сгорания под давлением. Кроме того, создано оборудование для проведения автоматизированного контактного и бесконтактного методов контроля геометрии и качества пайки и фрезерования каналов охлаждения. Так что можно сказать, что мы вышли на новый этап сотрудничества со "СТАНом" и надеемся, что оно будет весьма плодотворным. Уже есть общие перспективные проекты в области создания технологий и оборудования для производства перспективных ракет-носителей и космических аппаратов и в первую очередь для нового космического корабля "Федерация".

— Москва и Пекин намерены увеличивать сотрудничество в космической сфере, в частности, по возможным поставкам в Китай ракетных двигателей и отдельных видов технологического оборудования. Об этом заявил Владимир Путин по итогам визита в Китай. Осуществляется ли сотрудничество "Техномаша" с Китаем в рамках импортозамещения поставок из ЕС и США? О чем удалось договориться на выставке AirshowChina в Джухае и после нее?

— Пока наше сотрудничество с Китаем можно назвать лишь рамочным. Существуют соглашения о намерениях, планы, которые мы обсуждали в Джухае. Но главная задача всех импортозамещающих проектов для нас — это создание собственных российских технологий и оборудования.

— Пора подводить промежуточные итоги 2017 года. Чем можете похвастаться? © Flickr / SpaceX Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции

— В первую очередь от нас ждут конкретных решений отраслевых технологических задач. Поэтому мы разработали раздел, связанный с технологическим развитием отрасли, вошедший в утвержденную стратегию развития госкорпорации "Роскосмос". Эти разработки стали также частью проекта прогноза научно-технологического развития России до 2030 года. В этом году мы провели технологическое обследование ряда предприятий "Роскосмоса", таких как Воронежский механический завод, например, выдали метрологические заключения по проектам лунной программы и проекту строительства космодрома "Восточный". Проводим производственную паспортизацию предприятий для создания интерактивной технологической карты ракетно-космической промышленности. Вместе с университетом "Станкин" начали обучение и переподготовку технологических кадров отрасли "Школа главного технолога". В целом, если считать с начала года, мы создали около десяти единиц уникального технологического оборудования. Выручка "Техномаша" в 2017 году выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 8 миллиардов рублей, в том числе за счёт новых контрактов по линии Минпромторга России. Но нам еще есть, над чем работать.