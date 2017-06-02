Первый "Союз МС" с двумя космонавтами на борту отстыковался от МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 2 июн — РИА Новости. Пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС-03" с экипажем миссии МКС 50/51 в сокращенном с трех до двух человек составе отстыковался от Международной космической станции, сообщили журналистам в пятницу в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке. Время их пребывания на станции составило 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжат Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке. Таким образом, возвращающийся корабль станет первым "Союзом МС", который доставит обратно на землю двух, а не трех космонавтов.

Ожидается, что в 16.47 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4g. Приземление спускаемой капсулы ожидается в 17.10 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-05" с экипажем очередной миссии МКС 52/53 запланирован на 28 июля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и итальянец Паоло Несполи.