Российский отряд космонавтов покидают еще трое летчиков, сообщили в ЦПК

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина – от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда, сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
"Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс", — заключил он.