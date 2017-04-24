Российский отряд космонавтов покидают еще трое летчиков, сообщили в ЦПК

Летчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Лончаков (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд космонавтов. Архивное фото

Летчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Лончаков (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции, посвященной новому набору в отряд космонавтов. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей приняла решение рекомендовать освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева — от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина – от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда, сообщил РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Уход каждого космонавта из отряда – это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики", — заявил начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков.

"Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то – из-за смены жизненных приоритетов, кому-то — по состоянию здоровья. И это, как бы ни было прискорбно, вполне естественный процесс", — заключил он.