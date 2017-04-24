Глава ЦПК назвал обновление отряда космонавтов нормальным процессом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Молодым необходимо дать возможность летать чаще, уход Геннадия Падалки и ряда других российских заслуженных космонавтов — это нормальный процесс, который будет продолжаться, заявил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Юрий Лончаков.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источник в отрасли, в ближайшее время российский отряд космонавтов могут покинуть несколько опытных космонавтов.

"Каждый новый полет на орбиту здоровья не прибавляет, вот поэтому по решению медкомиссии недавно от нас, например, ушёл Олег Котов, и уже по своему желанию Сергей Волков. Состав меняется, молодёжи тоже надо давать возможность летать, у нас много задач по новой Федеральной космической программе, это нормальный процесс", — сказал Лончаков.

Он напомнил, что Падалке в этом году исполняется 59 лет – "он уже возрастной космонавт".

"Состав постепенно меняется, так как есть пожелание и распоряжение руководителя, чтобы летали молодые космонавты, потому что когда Падалка встанет в экипаж, ему будет уже глубоко за 60 лет", — отметил собеседник агентства.

По его словам, решение одобрить заявление Падалки об отставке принималось "не так просто" и обсуждалось лично с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым.

"Геннадий Иванович — настоящий профессионал, он очень много сделал для космонавтики. Это его желание уйти, и думаю, что госкорпорация "Роскосмос" предложит ему новое достойное место работы", — заключил Лончаков.