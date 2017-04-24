Глава ЦПК назвал обновление отряда космонавтов нормальным процессом

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Молодым необходимо дать возможность летать чаще, уход Геннадия Падалки и ряда других российских заслуженных космонавтов — это нормальный процесс, который будет продолжаться, заявил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Юрий Лончаков.
"Каждый новый полет на орбиту здоровья не прибавляет, вот поэтому по решению медкомиссии недавно от нас, например, ушёл Олег Котов, и уже по своему желанию Сергей Волков. Состав меняется, молодёжи тоже надо давать возможность летать, у нас много задач по новой Федеральной космической программе, это нормальный процесс", — сказал Лончаков.
Он напомнил, что Падалке в этом году исполняется 59 лет – "он уже возрастной космонавт".
По его словам, решение одобрить заявление Падалки об отставке принималось "не так просто" и обсуждалось лично с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым.
"Геннадий Иванович — настоящий профессионал, он очень много сделал для космонавтики. Это его желание уйти, и думаю, что госкорпорация "Роскосмос" предложит ему новое достойное место работы", — заключил Лончаков.